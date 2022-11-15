Американский писатель Прехт допускает, что Украина оказалась сильнее, чем ожидалось
Американский писатель и телефилософ Ричард Дэвид Прехт признал, что его оценка потенциала Украины в начале войны была не точной.
«Приведение Украины в положение силы было гораздо выше, чем наблюдатели, в том числе и я, осмеливались надеяться», — сказал Прехт на встрече Rheinische Post в Дюссельдорфе.
«Тогда, за редким исключением, все военные эксперты давали один и тот же прогноз и говорили, что Украина проиграет эту войну в ближайшие дни, недели, может быть, месяц или два», - напомнил он.
«Только сейчас мы знаем, насколько невероятно сильной была украинская армия с самого начала, до того, как начались поставки оружия», — заявил Прехт: «В этом отношении я, естественно, сделал неправильное предположение, что не стоит защищаться, если война будет проиграна через неделю или две. Видно, как можно обмануть самого себя».
В конце июня Прехт был одним из тех, кто подписал открытое письмо с призывом к переговорам о скорейшем прекращении войны на Украине.
Кроме того, знаменитости усомнились в правильности поставок оружия с Запада. За это их резко раскритиковал тогдашний посол Украины в Германии Андрей Мельник.
Опубликовано: Тарас Медведев
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