Американский писатель и телефилософ Ричард Дэвид Прехт признал, что его оценка потенциала Украины в начале войны была не точной.

«Приведение Украины в положение силы было гораздо выше, чем наблюдатели, в том числе и я, осмеливались надеяться», — сказал Прехт на встрече Rheinische Post в Дюссельдорфе.

«Тогда, за редким исключением, все военные эксперты давали один и тот же прогноз и говорили, что Украина проиграет эту войну в ближайшие дни, недели, может быть, месяц или два», - напомнил он.

«Только сейчас мы знаем, насколько невероятно сильной была украинская армия с самого начала, до того, как начались поставки оружия», — заявил Прехт: «В этом отношении я, естественно, сделал неправильное предположение, что не стоит защищаться, если война будет проиграна через неделю или две. Видно, как можно обмануть самого себя».

В конце июня Прехт был одним из тех, кто подписал открытое письмо с призывом к переговорам о скорейшем прекращении войны на Украине.

Кроме того, знаменитости усомнились в правильности поставок оружия с Запада. За это их резко раскритиковал тогдашний посол Украины в Германии Андрей Мельник.