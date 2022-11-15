Сквер имени Сергея Пускепалиса, который погиб, когда вез гуманитанрную помощь на Донбасс, появился в Донецке
Благодарные жители Донецка установили сквер имени покойного актера Сергея Пускепалиса, который попал в смертельное ДТП, когда вез гуманитарную помощь на Донбасс.
Память о погибшем в аварии российском актере Сергее Пускепалисе увековечат в главном городе ДНР. Перед Донецким государственным академическим музыкально-драматическим театром им. М. М. Бровуна установлен сквер имени Пускепалиса.
Покойный артист не раз бывал в Донбассе. В 2021 году он был в Донецке с гастролями.
Скончался известный актер 20 сентября в результате ДТП в Ярославской области, когда вез гуманитарный груз в Донецк.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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