Михеева пожаловалась, что из-за приостановки шоу Вечерний Ургант, соведущей которого она являлась, осталась без денег
2022-11-15 13:50
Соведущая Ивана Урганта и Егора Хрусталева в шоу "Вечерний Ургант" Алла Михеева пожаловалась, что из-за того, что проект "заморожен", у нее возникли финансовые трудности.
Алла Михеева утверждает, что не сидит без работы даже после приостановки "Вечернего Урганта".
Актриса недавно исполнила одну из героинь рейтинговой картины "Обоюдное согласие", а в данный момент является участницей проекта "Ледниковый период".
К сожалению, о своей мечте, связанной со строительством собственного дома, пока пришлось забыть, так как доходы совсем не те, как во время съемок в "Вечернем Урганте" .
Опубликовано: Наталья Гончарова
Bloomberg: Россия одержала «риторическую победу» на G20
Кадыров рассказал, что свыше 20 тыс. чеченских бойцов принимают участие в СВО
Politico: Госдеп США готовит основу для переговоров России и Украины
Песков: Украина не хочет и не может вести переговоры
МИД КНР: Китай против исключения России из G20