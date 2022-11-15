Михеева пожаловалась, что из-за приостановки шоу Вечерний Ургант, соведущей которого она являлась, осталась без денег

Соведущая Ивана Урганта и Егора Хрусталева в шоу "Вечерний Ургант" Алла Михеева пожаловалась, что из-за того, что проект "заморожен", у нее возникли финансовые трудности.

Алла Михеева утверждает, что не сидит без работы даже после приостановки "Вечернего Урганта".

Актриса недавно исполнила одну из героинь рейтинговой картины "Обоюдное согласие", а в данный момент является участницей проекта "Ледниковый период".

К сожалению, о своей мечте, связанной со строительством собственного дома, пока пришлось забыть, так как доходы совсем не те, как во время съемок в "Вечернем Урганте" .