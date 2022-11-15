Кучера рассказал, как Панин стал популярным в России, нелестно высказавшись об актерских способностях коллеги
2022-11-15 14:07
Ведущий и актер Оскар Кучера уверен, что Алексей Панин стал звездой экрана только благодаря "смазливому личику", а в театре нужен еще и талант.
Оскар Кучера рассказал в своем Телеграм-канале, как актеру Алексею Панину, находящемуся сейчас в Испании, удалось покорить российского зрителя.
Кучера убежден, что "смазливое личико" помогло актеру стать звездой.
Оскар заметил, что с работой в театре у звезды фильма "Жмурки" ничего не вышло, так как таланта маловато.
Опубликовано: Наталья Гончарова
-
Михеева пожаловалась, что из-за приостановки шоу Вечерний Ургант, соведущей которого она являлась, осталась без денег
Соведущая Ивана Урганта и Егора Хрусталева в шоу "Вечерний Ургант" Алла Михеева пожаловалась, что из-за того, что проект "заморожен", у нее возникли финансовые трудности.Подробнее...
-
Bloomberg: Россия одержала «риторическую победу» на G20
Кадыров рассказал, что свыше 20 тыс. чеченских бойцов принимают участие в СВО
Politico: Госдеп США готовит основу для переговоров России и Украины
Песков: Украина не хочет и не может вести переговоры
МИД КНР: Китай против исключения России из G20