Кучера рассказал, как Панин стал популярным в России, нелестно высказавшись об актерских способностях коллеги

Ведущий и актер Оскар Кучера уверен, что Алексей Панин стал звездой экрана только благодаря "смазливому личику", а в театре нужен еще и талант.

Оскар Кучера рассказал в своем Телеграм-канале, как актеру Алексею Панину, находящемуся сейчас в Испании, удалось покорить российского зрителя.

Кучера убежден, что "смазливое личико" помогло актеру стать звездой‎.

Оскар заметил, что с работой в театре у звезды фильма "Жмурки" ничего не вышло, так как таланта маловато.