Прокуратура Лилля расследует серию изнасилований, совершенных несовершеннолетним африканцем

Несовершеннолетнему предъявлено обвинение в изнасиловании под угрозой применения оружия, совершенном 28 октября и 5 ноября в отношении двух молодых женщин, сообщили Le Figaro в прокуратуре Лилля.

Подозреваемый, арестован и помещен под стражу, сообщили в полиции. Им является 16-летний североафриканец, сообщил источник в полиции.

Изнасилования были совершены в отношении двух студенток, которые возвращались с вечеринки, по небольшой, изолированной улице в районе Ваземм, уточняет La Voix du Nord.

По информации издания, злоумышленник использовал один и тот же метод действий.

Он приехал на скутере, после чего угрожал девушкам ножом. Затем он заставлял каждую их следовать за собой, прежде чем изнасиловать и избить. В итоге парень забирал у девушек мобильный телефон и драгоценности, и скрывался.