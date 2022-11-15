Прокуратура Лилля расследует серию изнасилований, совершенных несовершеннолетним африканцем
Несовершеннолетнему предъявлено обвинение в изнасиловании под угрозой применения оружия, совершенном 28 октября и 5 ноября в отношении двух молодых женщин, сообщили Le Figaro в прокуратуре Лилля.
Подозреваемый, арестован и помещен под стражу, сообщили в полиции. Им является 16-летний североафриканец, сообщил источник в полиции.
Изнасилования были совершены в отношении двух студенток, которые возвращались с вечеринки, по небольшой, изолированной улице в районе Ваземм, уточняет La Voix du Nord.
По информации издания, злоумышленник использовал один и тот же метод действий.
Он приехал на скутере, после чего угрожал девушкам ножом. Затем он заставлял каждую их следовать за собой, прежде чем изнасиловать и избить. В итоге парень забирал у девушек мобильный телефон и драгоценности, и скрывался.
Опубликовано: Тарас Медведев
Bloomberg: Россия одержала «риторическую победу» на G20
Валерия удивила поклонников смелым образом в рамках своей последней фотосессии
Politico: Госдеп США готовит основу для переговоров России и Украины
Миссия ЕС по обучению украинских солдат стартует не раньше февраля 2023 года и обойдется в 60 млн евро в год
МИД КНР: Китай против исключения России из G20