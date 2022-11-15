Двое израильтян убиты в результате теракта на Западном берегу, нападавший застрелен

По словам официальных лиц, двое израильтян были убиты в результате нападения возле израильского поселения на севере оккупированного Западного берега, а нападавший был застрелен.

Израильская армия сообщила о «нападении с ножом» возле промышленной зоны Ариэль и заявила, что нападавший был «нейтрализован».

По данным израильских спасателей, в результате нападения погибли два израильтянина.

В то же время министерство здравоохранения Палестины сообщило о гибели гражданина, убитого израильскими военными в этом районе.