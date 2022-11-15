Двое израильтян убиты в результате теракта на Западном берегу, нападавший застрелен
2022-11-15 14:18
По словам официальных лиц, двое израильтян были убиты в результате нападения возле израильского поселения на севере оккупированного Западного берега, а нападавший был застрелен.
Израильская армия сообщила о «нападении с ножом» возле промышленной зоны Ариэль и заявила, что нападавший был «нейтрализован».
По данным израильских спасателей, в результате нападения погибли два израильтянина.
В то же время министерство здравоохранения Палестины сообщило о гибели гражданина, убитого израильскими военными в этом районе.
Опубликовано: Тарас Медведев
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