Индийский лидер Моди встретился с президентом Байденом на саммите G20

Премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудил глобальные и региональные события на встрече с президентом США Джо Байденом во вторник в рамках саммита G20 в Индонезии, сообщило министерство иностранных дел Индии.

Моди и Байден «выразили удовлетворение» тесным сотрудничеством между Индией и США в новых группировках, таких как Quad, в которую входят Австралия и Япония, и I2U2, в которую входят Израиль и Объединенные Арабские Эмираты.

«Они рассмотрели продолжающееся углубление стратегического партнерства между Индией и США», — говорится в заявлении министерства иностранных дел.

Моди также встретился с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и президентом Всемирного банка Дэвидом Малпассом, среди других лидеров, на саммите G20 на индонезийском острове Бали.