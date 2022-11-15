Индийский лидер Моди встретился с президентом Байденом на саммите G20
2022-11-15 14:30
Премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудил глобальные и региональные события на встрече с президентом США Джо Байденом во вторник в рамках саммита G20 в Индонезии, сообщило министерство иностранных дел Индии.
Моди и Байден «выразили удовлетворение» тесным сотрудничеством между Индией и США в новых группировках, таких как Quad, в которую входят Австралия и Япония, и I2U2, в которую входят Израиль и Объединенные Арабские Эмираты.
«Они рассмотрели продолжающееся углубление стратегического партнерства между Индией и США», — говорится в заявлении министерства иностранных дел.
Моди также встретился с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и президентом Всемирного банка Дэвидом Малпассом, среди других лидеров, на саммите G20 на индонезийском острове Бали.
Опубликовано: Тарас Медведев
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