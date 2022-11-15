Лавров и глава МИД КНР негативно оценили резолюцию ГА ООН о конфискации российских активов

Глава российского МИДа Сергей Лавров и его китайский коллега Ван И негативно оценили резолюцию Генассамблеи ООН о конфискации российских активов.

15 ноября пресс-служба Министерства иностранных дел Российской Федерации сообщила о том, что Сергей Лавров и министр иностранных дел КНР Ван И в ходе встречи на полях саммита G20 на Бали «разделили негативную оценку» резолюции Генеральной ассамблеи ООН относительно конфискации российских активов для выплаты репараций Украине.

Также глава китайского внешнеполитического ведомства в разговоре с министром иностранных дел России Лавровым высоко оценил готовность Москвы искать пути разрешения украинского конфликта за столом переговоров.