Седокова пожаловалась, что муж не разговаривает с ней после вечеринки в честь дня рождения Орловой

Певица Анна Седокова сокрушается, что после праздника в честь 45-летия Ольги Орловой, гостьей которого она была, ее муж, баскетболист Янис Тимма не разговаривает с ней.

Исполнительница с украинскими корнями Анна Седокова в своих соцсетях пожаловалась фанатам на сложности во взаимоотношениях с супругом, о чем сообщает портал "R.Life".

Ссора с мужем, баскетболистом Янисом Тимма была спровоцирована тем, что Анна всю ночь провела на вечеринке в честь 45-летия своей звездной подруги Ольги Орловой.

Оправдание у Седоковой одно - ее любимые подруги, с которыми она не могла наговориться на протяжении всего праздника.