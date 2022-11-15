Басков попал в больницу из-за больной ноги
2022-11-15 15:01
Певец Николай Басков сообщил, что угодил в больницу, причиной чему стала его больная нога.
Отечественный исполнитель Николай Басков назвал причину, по которой он угодил в больницу. У знаменитости проблемы с ногой.
Басков поспешил успокоить поклонников, так как пробудет в столичном учреждении здравоохранения всего несколько дней, о чем сообщает издание "АиФ".
Артист надеется, что скоро пойдет на поправку.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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