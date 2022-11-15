Басков попал в больницу из-за больной ноги

Певец Николай Басков сообщил, что угодил в больницу, причиной чему стала его больная нога.

Отечественный исполнитель Николай Басков назвал причину, по которой он угодил в больницу. У знаменитости проблемы с ногой.

Басков поспешил успокоить поклонников, так как пробудет в столичном учреждении здравоохранения всего несколько дней, о чем сообщает издание "АиФ".

Артист надеется, что скоро пойдет на поправку.