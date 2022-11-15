Волочкова опубликовала очередное фото из бани, растянувшись в шпагате

Артистка балета Анастасия Волочкова разместила в сети свое откровенное фото во время бани. По обыкновению, знаменитость растянулась в шпагате.

Анастасия Волочкова вновь подарила фанатам снимок из категории "на шпагате".

Звезда балета разместила фотографию в соцсетях.

Артистка посетила Екатеринбург, где не забыла зайти в несколько банных комплексов.

В одном из них балерина позировала в своем фирменном шпагате над купелью.

Волочкова утверждает, что поклонники без конца просят ее делится фото, где она сидит на шпагате.