В Евросоюзе началась тренировочная миссия для ВСУ
2022-11-15 15:15
Тренировочная миссия для украинской армии началась на территории Европейского союза.
Во вторник, 15 ноября 2022 года, пресс-служба Совета Европейского союза сообщила о старте тренировочной миссии ЕС для почти 15 000 служащих Вооружённых сил Украины, от участия в которой отказалась Венгрия.
Отмечается, что данная миссия Евросоюза по индивидуальной, коллективной и специализированной подготовки бойцов ВСУ будет проходить под командованием вице-адмирала Эрве Блежана.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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