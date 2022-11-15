В Евросоюзе началась тренировочная миссия для ВСУ

Тренировочная миссия для украинской армии началась на территории Европейского союза.

Во вторник, 15 ноября 2022 года, пресс-служба Совета Европейского союза сообщила о старте тренировочной миссии ЕС для почти 15 000 служащих Вооружённых сил Украины, от участия в которой отказалась Венгрия.

Отмечается, что данная миссия Евросоюза по индивидуальной, коллективной и специализированной подготовки бойцов ВСУ будет проходить под командованием вице-адмирала Эрве Блежана.