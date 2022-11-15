Писателю Роберто Савиано, который публично оскорбил Джорджию Мелони, защищая мигрантов, грозит три года тюрьмы

Итальянский писатель Роберто Савиано предстанет перед судом во вторник за оскорбление лидера нации Джорджию Мелони.

Еще в 2020 году Мелони подала жалобу на Савиано, автора книги «В море, без такси» за клевету после того, как он резко выразился, защищая мигрантов.

В то время по мнению Мелони, Рим должен был «репатриировать мигрантов и потопить спасавшую их лодку». Правительство Маттео Сальвини (союзник партии Джорджии Мелони) оштрафовало на 50 000 евро НПО, которое спасало мигрантов в Средиземном море.

На вопрос ведущего программы «Пьяццапулита» на следующий день после гибели гвинейского младенца в море писатель, занимавшийся защитой прав беженцев, пересекающих Средиземное море, воскликнул: «Я просто хочу сказать Мелони и Сальвини: вы — мудаки!».

В итоге Мелони подала в суд иск о клевете и публичном оскорблении. Она посчитала ненормальным, что «слова ненависти» писателя были произнесены в прямом эфире, не предложив ему возможность права ответа.

В 2021 году римский судья решил, что дело должно быть передано в суд. Писателю, который уже жил под охраной полиции после публикации своей книги «Гоморра» из-за угроз со стороны итальянской мафии, теперь грозит до трех лет тюрьмы.

В Италии много представителей литературного мира выступают за то, чтобы попросить Мелони снять обвинения с писателя. Все боятся потерять право на свободное самовыражение в своей стране и видят в этом форму цензуры.