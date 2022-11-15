В книгу Гиннеса занесены все рекорды мира

Так в эту книгу попал 75-ти летний мужчина Альберт Маркантонио. Проживает он в одном английском городке Хитчин.

Ему удалось вырастить самый длинный в мире кабачок, длина которого составила 165 см.

Самой часто похищаемой книгой в мире является книга Гиннеса, этот рекорд также занесен в эту же книгу.