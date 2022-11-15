В книгу Гиннеса занесены все рекорды мира
2022-11-15 15:35
Так в эту книгу попал 75-ти летний мужчина Альберт Маркантонио. Проживает он в одном английском городке Хитчин.
Ему удалось вырастить самый длинный в мире кабачок, длина которого составила 165 см.
Самой часто похищаемой книгой в мире является книга Гиннеса, этот рекорд также занесен в эту же книгу.
Опубликовано: Антон Райт
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