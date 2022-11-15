Аскомикотовый гриб рода Кордицепс превращает муравьев-древоточцев в зомби

В это сложно поверить, а главное непонятно что это. На Земле есть такой паразит называется - Сordyceps unilateralis.

Этот паразит попадает внутрь организма муравья.

Гриб контролирует муравья для поиска места размножение. Это должно быть теплое и сухое место. Когда такое место муравей находит он погибает.

Из его головы начинает расти гриб. Как оказалось данный паразит живет на Земле уже около 48 миллионов лет.

Некоторые виды этого паразита способны управлять мышами.