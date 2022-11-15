Олимпийские фриги во Франции оказались в центре скандала из-за того, что их сделали в КНР
Талисманы Олимпийских игр 2024 года в Париже, сделанные в Китае, представили проблему для Франции, заявил Кристоф Бешу.
Представленные в понедельник «фриги», талисманы Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года в Париже, вдохновленные фригийскими шапками, уже наделали много шума. Под вопросом оказалось происхождение сувениров, изготовленных в Китае.
«Как и подавляющее большинство мягких игрушек, продаваемых во Франции», — подчеркнули организаторы парижской Олимпиады, говоря о том, что это не новая практика для республики.
Эта информация вызвала резкую реакцию министра экологического перехода Кристофа Бешу в эфире Franceinfo во вторник утром он заявил, что «это проблема».
«Хочется верить, что у нас есть еще время до проведения Олимпиады, чтобы мы могли исправить эту оплошность», — добавил он.
Только 8% мягких игрушек-талисманов Олимпиады в Париже-2024 будет производиться во Франции.
Опубликовано: Тарас Медведев
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