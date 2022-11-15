Миссия ЕС по обучению украинских солдат стартует не раньше февраля 2023 года и обойдется в 60 млн евро в год

Министры обороны Германии и Испании объявили во вторник (15 ноября) о своих планах по обучению тысяч украинских военнослужащих в рамках программы Европейского Союза (ЕС) для поддержки ответных действий Киева против России.

ЕС запустил крупнейшую в своей истории военную учебную миссию, целью которой является обучение и переобучение 15 000 украинских солдат в разных государствах-членах.

«Менее чем через три месяца эта миссия будет запущена. Это рекордное время для европейцев», — подчеркнул глава европейской дипломатии испанец Жозеп Боррель по прибытии на встречу министров обороны ЕС в Брюсселе.

Германия планирует обучить 5000 военнослужащих «широкому спектру навыков», заявила министр Германии Кристин Ламбрехт. Его испанская коллега Маргарита Роблес заявила, что его страна будет обучать 400 украинских солдат каждые два месяца или 2400 в год в Толедо. Франция объявила в октябре об обучении 2000 украинских военных на своей территории.

Центр в Польше

Главный образовательный центр будет расположен в Польше, а вспомогательная штаб-квартира будет создана в Германии. Миссия запланирована первоначально на срок в два года и, как ожидается, будет стоить около 60 миллионов евро в год.

Центры будут финансироваться Европейским фондом мира, и европейские министры должны изучить состояние его финансов во вторник.

Военная поддержка, которую Европейский союз оказывает Украине, оценивается в восемь миллиардов евро, включая финансирование из Европейского фонда мира и двусторонние поставки оружия, подчеркнул Жозеп Боррель. Эта сумма эквивалентна 45% помощи, оказываемой США.