Валерия удивила поклонников смелым образом в рамках своей последней фотосессии

Певица Валерия снялась в смелой фотосессии. Фотографии знаменитости уже появились в сети.

На фото, которые распространились по сети, Валерия позирует в образе «тотал-блэк». Звезда надела объёмный пиджак, из-под которого выглядывает топ-бра.

Брюки артистка заменила на леггинсы с вставками из кружева.

Босоножки со страусиными перьями на высоком каблуке дополнили дерзкий образ. Волосы артистка убрала в хвост, оставив пару прядей у лица.

Также знаменитости нанести яркий макияж с акцентом на глаза.