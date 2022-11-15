Валерия удивила поклонников смелым образом в рамках своей последней фотосессии
2022-11-15 15:48
Певица Валерия снялась в смелой фотосессии. Фотографии знаменитости уже появились в сети.
На фото, которые распространились по сети, Валерия позирует в образе «тотал-блэк». Звезда надела объёмный пиджак, из-под которого выглядывает топ-бра.
Брюки артистка заменила на леггинсы с вставками из кружева.
Босоножки со страусиными перьями на высоком каблуке дополнили дерзкий образ. Волосы артистка убрала в хвост, оставив пару прядей у лица.
Также знаменитости нанести яркий макияж с акцентом на глаза.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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