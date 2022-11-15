Walmart выплатит 3,1 миллиарда долларов за урегулирование судебных исков о торговле опиатами в США

Другие крупные ритейлеры, такие как CVS и Walgreens, также заключили аналогичные сделки в начале ноября, чтобы избежать уголовного преследования.

Американская сеть супермаркетов Walmart объявила во вторник, что заплатит 3,1 миллиарда долларов в Соединенных Штатах для урегулирования судебных исков, поданных штатами и сообществами за ее роль в опиатном кризисе в этой стране.

Как и аптечные сети CVS и Walgreens, которые в начале ноября согласились заплатить по 5 миллиардов долларов в рамках аналогичных сделок, Walmart обвиняют в массовом распространении опиоидных обезболивающих без рецептов.