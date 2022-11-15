Walmart выплатит 3,1 миллиарда долларов за урегулирование судебных исков о торговле опиатами в США
2022-11-15 15:52
Другие крупные ритейлеры, такие как CVS и Walgreens, также заключили аналогичные сделки в начале ноября, чтобы избежать уголовного преследования.
Американская сеть супермаркетов Walmart объявила во вторник, что заплатит 3,1 миллиарда долларов в Соединенных Штатах для урегулирования судебных исков, поданных штатами и сообществами за ее роль в опиатном кризисе в этой стране.
Как и аптечные сети CVS и Walgreens, которые в начале ноября согласились заплатить по 5 миллиардов долларов в рамках аналогичных сделок, Walmart обвиняют в массовом распространении опиоидных обезболивающих без рецептов.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Walmart выплатит 3,1 миллиарда долларов за урегулирование судебных исков о торговле опиатами в США
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