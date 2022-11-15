Директор по общественной политике Meta в Индии и глава WhatsApp ушли в отставку

Глава WhatsApp в Индии Абхиджит Бозе и директор по общественной политике Meta в Индии Раджив Аггарвал подали в отставку, сообщил во вторник представитель Meta.

Компания назначила Шивнатха Тукрала своим новым директором по государственной политике в Индии, добавил представитель.

После принятия социальной программы руководство Meta заявило о сокращении 11 тысяч сотрудников компании.

В октябре ноябре 2022 года гиганты IT-индустрии заявили о проведении масштабных сокращений. Первой ласточкой в этой цепи стал Twitter, после его поглощения Илоном Маском. Миллиардер изначально заявил о сокращении 70% персонала, но под давлением НПО снизил планку до 50%.

