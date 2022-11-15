Приток прямых иностранных инвестиций в Саудовскую Аравию сократился на 85% во втором квартале
2022-11-15 16:13
Саудовская Аравия зафиксировала снижение прямых иностранных инвестиций (ПИИ) во втором квартале на 85% в годовом исчислении, говорится в отчете министерства инвестиций во вторник.
Приток ПИИ во втором квартале составил 2,1 млрд долларов США по сравнению с примерно 51,9 млрд риалов за тот же период прошлого года.
Ранее сообщалось, что после закрытия сделки IPO государственной компании Saudi Aramco во втором квартале 2021 года, прямые иностранные инвестиции Королевства выросли на 46,5% в годовом исчислении.
Опубликовано: Тарас Медведев
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