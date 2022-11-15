Богатые страны придерживаются поэтапного отказа от угля, а Китай строит новые электростанции

Богатые страны придерживаются обещаний постепенно отказаться от использования угля, несмотря на энергетический кризис после войны на Украине.

Однако расширяющееся строительство угольных электростанций в КНР своими последствиями перечеркивает все оптимистичные прогнозы по изменению климата.

По данным Powering Past Coal Alliance (PPCA), страны, входящие в политический форум Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Европейский союз, находятся на пути к закрытию более 75% своих угольных мощностей в период с 2010 по 2030 год.

Выбросы парниковых газов при сжигании угля являются самой существенной причиной изменения климата. Исключение этого вида топлива считается жизненно важным для достижения глобальных климатических целей, но уголь пока является основным топливом для производства электроэнергии.

В то время как некоторые страны, такие как Великобритания и Германия, отложили закрытие угольных электростанций этой зимой из-за опасений по поводу поставок энергоносителей из России, общие сроки поэтапного отказа остались прежними, согласно отчету, опубликованному приуроченным к климатическому саммиту мировых лидеров COP27 в Египте.