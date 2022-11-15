Мариуполь и Мелитополь стали городами воинской славы

Президент России Владимир Путин своими указами присвоил почетные звания «Город воинской славы» Мелитополю и Мариуполю.

В тексте документа говорится, что звание «Город воинской славы» городам присвоено за «мужество, стойкость и героизм» их защитников.

Если Мариуполь стал одгним из первых городов, которые российские военные освободили на юге Украины и взяли од контроль, то битва за Мариуполь была сложной и кровоппролитной.

