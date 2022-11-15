Клава Кока исполнит композицию Гурченко 5 минут в новогоднем фильме Самоирония судьбы
2022-11-15 16:40
Молодежная певица Клава Кока порадует поклонников, появившись в новогодней картине "Самоирония судьбы", где исполнит песню Людмилы Гурченко "5 минут".
Певица Клава Кока примерит на себя роль актрисы, снявшись в новом новогоднем фильме "Самоирония судьбы", но совсем без песен остаться не получится.
В картине знаменитость споет легендарные "5 минут" из фильма "Карнавальная ночь", о чем сообщает канал ТНТ.
Также в новогоднем проекте заняты Азамат Мусагалиев, Гарик Мартиросян, Екатерина Моргунова и Михаил Галустян.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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