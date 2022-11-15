Бородина призналась в эфире программы Женский клуб, что радуется, когда у ее бывших возлюбленных все плохо

Ведущая Ксения Бородина не стала скрывать, что ее радует, когда у ее бывших мужей не складывается жизнь.

Известная телеведущая Ксения Бородина участвует в новом проекте ТНТ "Женский клуб", где делится мыслями и жизненным опытом, о чем сообщает портал "Informing".

Соведущими Ксении в проекте стали актриса Яна Кошкина, юмористка Екатерина Скулкина, звезда КВН Ольга Картункова и дизайнер Алина Герман.

В первом выпуске "Женского клуба" Бородина призналась, что ее радуют неудачи ее экс-избранников.