Тодоренко пожаловалась фанатам на опухшее лицо на съемках нового сериала
2022-11-15 17:00
Ведущая с украинскими корнями Регина Тодоренко пожаловалась поклонникам на то, что ее лицо покраснело и опухло, а съемка запланирована через полтора часа.
Недавно родившая ведущая телевидения и актриса Регина Тодоренко рассказала, что ее подводит здоровье. Об этом она сообщила в соцсетях.
Тодоренко приехала на съемочную площадку, где ей предстоит работать в новом сериале в компании со своим мужем Владом Топаловым.
Ей скоро выходить в кадр, а лицо ее распухло и покраснело. Видимо, у артистки проявилась аллергия.
Тодоренко не знает, что делать, так как такое с ней в первый раз.
Опубликовано: Наталья Гончарова
Bloomberg: Россия одержала «риторическую победу» на G20
Пять мегаполисов Украины остались без света после массированной атаки ВКС России
Politico: Госдеп США готовит основу для переговоров России и Украины
Соседов спрогнозировал будущее Агутина и SHAMAN на российской сцене
МИД КНР: Китай против исключения России из G20