Тодоренко пожаловалась фанатам на опухшее лицо на съемках нового сериала

Ведущая с украинскими корнями Регина Тодоренко пожаловалась поклонникам на то, что ее лицо покраснело и опухло, а съемка запланирована через полтора часа.

Недавно родившая ведущая телевидения и актриса Регина Тодоренко рассказала, что ее подводит здоровье. Об этом она сообщила в соцсетях.

Тодоренко приехала на съемочную площадку, где ей предстоит работать в новом сериале в компании со своим мужем Владом Топаловым.

Ей скоро выходить в кадр, а лицо ее распухло и покраснело. Видимо, у артистки проявилась аллергия.

Тодоренко не знает, что делать, так как такое с ней в первый раз.