Трюдо и Сунак ошеломили журналистов яркими балийскими рубашками на G20
Многие гости саммита «Большой двадцатки» были одеты в типичные национальные рубашки из батика на праздничном ужине в культурном парке Гаруда-Вишну-Кенчана.
На приеме у президента Индонезии Джоко Видодо особое внимание прессы вызвали два высокопоставленных политика. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сделал акцент на пурпурной рубашке, а его британский коллега Риши Сунак выбрал красную облегающую сорочку. Оба вызвали бурные аплодисменты в пресс-центре саамита.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, который представлял своего президента Владимира Путина на саммите в Нуса-Дуа, также принял участие в приеме, он пришел в синем.
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман и его делегация выбрали для ужина традиционную одежду. Президент США Джо Байден принес извинения, что не смог присутствовать.
Культурный парк Гаруда Вишну Кенчана расположен на юге курортного острова Бали и посвящен индуистскому божеству Вишну и его орлиной горе Гаруде.
Гаруда считается национальным символом и входит в герб Индонезии. Главной достопримечательностью парка является статуя Гаруда Вишну, высота которой составляет около 120 метров, что делает ее самой высокой статуей в Индонезии.
Опубликовано: Тарас Медведев
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