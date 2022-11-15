Шольц рассказал, как в кулуарах G20 обмолвился парой фраз с Лавровым
Канцлер ФРГ Олаф Шольц кратко пообщался с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в кулуарах саммита G-20.
«Он стоял рядом со мной и тоже сказал две фразы. Таков был разговор», — рассказал Шольц во вторник.
Канцлер подчеркнул, что не хочет, чтобы возникло ложное впечатление о продолжительности обмена. Он ничего не сказал о содержании беседы.
С начал войны Шольц несколько раз звонил президенту России Владимиру Путину и заявлял, что будет продолжать это делать.
«Я думаю, это правильно, что есть постоянный диалог, в котором мы также обсуждаем именно те вопросы, которые видим по-разному», — сказал Шольц.
Министр иностранных дел Сергей Лавров принимает участие в саммите ведущих промышленно развитых и развивающихся стран от имени России.
Опубликовано: Тарас Медведев
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