Шольц рассказал, как в кулуарах G20 обмолвился парой фраз с Лавровым

Канцлер ФРГ Олаф Шольц кратко пообщался с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в кулуарах саммита G-20.

«Он стоял рядом со мной и тоже сказал две фразы. Таков был разговор», — рассказал Шольц во вторник.

Канцлер подчеркнул, что не хочет, чтобы возникло ложное впечатление о продолжительности обмена. Он ничего не сказал о содержании беседы.

С начал войны Шольц несколько раз звонил президенту России Владимиру Путину и заявлял, что будет продолжать это делать.

«Я думаю, это правильно, что есть постоянный диалог, в котором мы также обсуждаем именно те вопросы, которые видим по-разному», — сказал Шольц.

Министр иностранных дел Сергей Лавров принимает участие в саммите ведущих промышленно развитых и развивающихся стран от имени России.