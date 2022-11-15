Житомир полностью обесточен после ударов ВС РФ по объектам энергетики города
2022-11-15 17:28
Мэр Житомира Сергей Сухомлин сообщил, что в результате ударов ВС РФ по местным объектам энергетики город полностью обесточен.
15 ноября украинские интернет-издание «Страна», со ссылкой на мэра Житомира Сергея Сухомлина, сообщило о том, что административный центр Житомирской области полностью обесточен в результате «прилётов» со стороны России по объектам местной энергетической инфраструктуры.
Сухомлин заверил жителей Житомира, что в настоящее время сотрудники аварийных служб и МЧС пытаются восстановить энергоснабжение в городе, где более 2 часов звучит сирена воздушной тревоги.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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