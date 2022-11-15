51-летний Костюшкин раскрыл секрет своей молодости

Певец Стас Костюшкин рассказал, как ему удается сохранять молодость в своем солидном возврасте.

Российский певец Стас Костюшкин рассказал, как ему удается молодо выглядеть, несмотря на то, что он уже перешагнул 50-летний рубеж.

Артист утверждает, что ему повезло с генами. Костюшкин почти не прибегает к помощи косметологов, ходит на процедуры фотоомоложения, ест правильную пищу, но время от времени наслаждается вредными продуктами, о чем сообщает Teleprogramma.pro.

Костюшкин шутит, что "продает себя", так как ему нужны деньги на детей и оплату кредитов.