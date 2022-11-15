ВС РФ поразили объект критической инфраструктуры в Харькове, в городе не работает метро
2022-11-15 17:36
Глава Харьковской ОВА Синегубов сообщил о поражении объекта критической инфраструктуры в Харькове служащими ВС РФ.
15 ноября глава Харьковской областной военное администрации Олег Синегубов в своём Telegram-канале сообщил о том, что служащие российской армии поразили объект критической инфраструктуры Харькова.
Отмечается, что в результате «прилётов» со стороны России наблюдаются перебои в электроснабжении административного центра Харьковской области, в городе прекратил работу метрополитен.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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