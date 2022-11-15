Соседов спрогнозировал будущее Агутина и SHAMAN на российской сцене

Музыкальный критик Сергей Соседов поделился мнением о том, как будет развиваться карьера таких известных исполнителей, как Леонид Агутин и SHAMAN.

Сергей Соседов рассыпался в похвалах SHAMAN, назвав того отличным исполнителем.

О Леониде Агутине Соседов сказал, что тот достиг высот Филиппа Киркорова, но в отличие от него не надоел публике.

К слову, оба исполнителя оказались в списке самых востребованных артистов Табриза Шахиди.