Соседов спрогнозировал будущее Агутина и SHAMAN на российской сцене
2022-11-15 17:41
Музыкальный критик Сергей Соседов поделился мнением о том, как будет развиваться карьера таких известных исполнителей, как Леонид Агутин и SHAMAN.
Сергей Соседов рассыпался в похвалах SHAMAN, назвав того отличным исполнителем.
О Леониде Агутине Соседов сказал, что тот достиг высот Филиппа Киркорова, но в отличие от него не надоел публике.
К слову, оба исполнителя оказались в списке самых востребованных артистов Табриза Шахиди.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Соседов спрогнозировал будущее Агутина и SHAMAN на российской сцене
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