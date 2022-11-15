Пять мегаполисов Украины остались без света после массированной атаки ВКС России

ВКС России провела массированную атаку при поддержке Черноморского флота по объектам критической инфраструктуры по всей территории Украины.

В Харькове, Ровно, Житомире, Киеве и Львове главы городских администраций сообщают о полном отключении электричества.

Сообщается, что обесточено Харьковское метро в других регионах ощущаются скачки электроэнергии.

Ранее сообщалось, что запуски ракет были проведены с Ту-95 в районе Каспийского моря и кораблями Черноморского флота.