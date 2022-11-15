Пять мегаполисов Украины остались без света после массированной атаки ВКС России
2022-11-15 17:41
ВКС России провела массированную атаку при поддержке Черноморского флота по объектам критической инфраструктуры по всей территории Украины.
В Харькове, Ровно, Житомире, Киеве и Львове главы городских администраций сообщают о полном отключении электричества.
Сообщается, что обесточено Харьковское метро в других регионах ощущаются скачки электроэнергии.
Ранее сообщалось, что запуски ракет были проведены с Ту-95 в районе Каспийского моря и кораблями Черноморского флота.
Опубликовано: Тарас Медведев
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