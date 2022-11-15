Лавров покинул саммит G20 на Бали и возвращается в Россию
Сергей Лавров завершил свою программу на саммите G20 на Бали и вылетел в Российскую Федерацию.
15 ноября по сообщениям ТАСС министр иностранных дел России Сергей Лавров завершил программу своего участия в саммите G20 на Бали и вылетел в Россию.
По информации информагентства вылетел Лавров из аэропорта Денпасар.
Ранее СМИ сообщили, что после неформального обеда лидеров стран G20 и международных организаций в фотосъёмке приняли участие только пять человек.
Опубликовано: Елена Калиновская
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