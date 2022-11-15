Лавров покинул саммит G20 на Бали и возвращается в Россию

Сергей Лавров завершил свою программу на саммите G20 на Бали и вылетел в Российскую Федерацию.

15 ноября по сообщениям ТАСС министр иностранных дел России Сергей Лавров завершил программу своего участия в саммите G20 на Бали и вылетел в Россию.

По информации информагентства вылетел Лавров из аэропорта Денпасар.

Ранее СМИ сообщили, что после неформального обеда лидеров стран G20 и международных организаций в фотосъёмке приняли участие только пять человек.