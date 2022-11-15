Вдова Джигарханяна рассказала о последних словах актера перед смертью
2022-11-15 17:54
Вдова актера Армена Джигарханяна Татьяна Власова рассказала о последних словах мужа, признавшись, что не в силах смириться с его уходом.
Армен Джигарханян ушел из жизни 14 ноября 2020 года. Вдова актера Татьяна Власова никак не может научится жить без любимого супруга.
Женщина живет в квартире, где проживала с артистом.
Перед кончиной артист все больше молчал, а перед самой смертью вдруг открыл глаза и сказал, что проиграл свою жизнь.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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