Вдова Джигарханяна рассказала о последних словах актера перед смертью

Вдова актера Армена Джигарханяна Татьяна Власова рассказала о последних словах мужа, признавшись, что не в силах смириться с его уходом.

Армен Джигарханян ушел из жизни 14 ноября 2020 года. Вдова актера Татьяна Власова никак не может научится жить без любимого супруга.

Женщина живет в квартире, где проживала с артистом.

Перед кончиной артист все больше молчал, а перед самой смертью вдруг открыл глаза и сказал, что проиграл свою жизнь.