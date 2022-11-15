Южная Корея просит Китай сыграть «конструктивную роль» в диалоге с Северной Кореей

Президент Южной Кореи Юн Сук Ёль призвал Китай играть более активную роль в решении проблемы ядерной программы соседней Северной Кореи.

Ядерная и ракетная программа Северной Кореи представляет собой постоянно растущую угрозу, заявил Юн в кулуарах саммита G20 во вторник, в беседе с китайским лидером Си Цзиньпином.

Причиной этого являются провокации, которые Северная Корея «продолжает предпринимать беспрецедентными темпами».

Юн надеется, что «Китай будет играть более активную и конструктивную роль в качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН и соседней страны».

Это была первая встреча на высшем уровне между Китаем и Южной Кореей почти за три года и первая встреча лицом к лицу между Юном и Си Цзиньпином.

