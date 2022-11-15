В Киеве назвали «критической» ситуацию с электроэнергией в Украине
В Киеве назвали «критической» ситуацию с электроэнергией в Украине после сегодняшней ракетной атаки.
15 ноября замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко назвал критической ситуацию с электроэнергией на Украине после сегодняшних прогремевших взрывов.
В своем Telegram-канале Тимошенко написал, что ситуация критическая, больше всего попаданий зафиксировано в центре и на севере страны, в Киеве ситуация очень тяжелая, вводятся особые графики аварийных отключений.
Сегодня в течение дня украинские чиновники и СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Кривом Роге, Харькове, Львове, а также в Киевской, Сумской, Одесской, Черкасской, Хмельницкой, Ивано- Франковской и Полтавской областях.
Опубликовано: Елена Калиновская
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