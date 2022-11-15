Кот-д'Ивуар объявляет о постепенном выводе своих войск из Мали

Кот-д’Ивуар постепенно выведет свои войска, дислоцированные в Мали в рамках миротворческой миссии ООН, сообщили власти республики во вторник, 15 ноября.

Вывод завершится к августу 2023 года, говорится в письме ивуарийских властей, направленном в ООН.

«По распоряжению правительства Кот-д’Ивуара Постоянное представительство подтверждает постепенный вывод ивуарийского военного и полицейского персонала, дислоцированного в Минусме», — поясняется в письме Постоянного представительства Кот-д’Ивуар при ООН.

В письме также говорится, что смена охраны постов, которые ранее занимали иварийские военные больше производится не будет.

Напомним, что по неподтвержденной информации охраной ключевых объектов в Мали занимается российская ЧВК «Вагнера».