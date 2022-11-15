В лагере Аль-Холь в Сирии обнаружены тела двух убитых девочек

Тела двух египетских девочек были обнаружены в лагере Аль-Холь в Сирии, где укрываются семьи джихадистов группировки «Исламское государство», сообщил во вторник, 15 ноября, источник в службе безопасности.

В этом переполненном лагере на северо-востоке Сирии, находящемся под курдской администрацией, проживает более 50 000 человек.

Это перемещенные сирийцы, иракские беженцы и более 10 000 иностранцев из примерно 60 стран.

В этот понедельник курдские власти «обнаружили в сточных водах лагеря тела двух маленьких девочек египетской национальности», уточнил этот источник.