В лагере Аль-Холь в Сирии обнаружены тела двух убитых девочек
Тела двух египетских девочек были обнаружены в лагере Аль-Холь в Сирии, где укрываются семьи джихадистов группировки «Исламское государство», сообщил во вторник, 15 ноября, источник в службе безопасности.
В этом переполненном лагере на северо-востоке Сирии, находящемся под курдской администрацией, проживает более 50 000 человек.
Это перемещенные сирийцы, иракские беженцы и более 10 000 иностранцев из примерно 60 стран.
В этот понедельник курдские власти «обнаружили в сточных водах лагеря тела двух маленьких девочек египетской национальности», уточнил этот источник.
Опубликовано: Тарас Медведев
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