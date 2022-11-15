Тренер Кейрос заявил, что игроки из Ирана могут протестовать на ЧМ 2022, но в рамках правил
Игроки Ирана могут присоединиться к протестам за права женщин, пока они играют на чемпионате мира в Катаре, но должны сделать это в рамках правил турнира, заявил тренер национальной сборной Карлос Кейрос.
Информационное агентство правозащитников HRANA сообщило, что 344 человека были убиты и 15 280 арестованы за последние два месяца общенациональных протестов, вызванных смертью 22-летней курдской женщины Махсы Амини, задержанной полицией нравов.
Многие иранские спортсмены присоединились к протестам, которые призывают соблюдать права женщин в исламском Иране.
На минувшей неделе армия Ирана заявила, что готова к силовому подавлению протестов и может выступить на помощь силам правопорядка в случае необходимости.
Опубликовано: Тарас Медведев
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