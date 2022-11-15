CNN: глава МИД Нидерландов Хукстра укрылся в бомбоубежище во время взрывов в Киеве
Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра находился в бомбоубежище во время взрывов в столице Украины.
15 ноября американский телеканал CNN сообщил о том, что прибывший в Украину глава Министерства иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра провел некоторое время в бомбоубежище во время ударов ВС РФ по объектам военного управления и энергетики в Киеве.
Хукстра заявил, что после пребывания в киевском бомбоубежище он пришёл к выводу, что ответом на ракетные удары по украинской территории необходимо «продолжать поддерживать Украину, продолжать поставлять оружие» для обеспечения боеспособности ВСУ.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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