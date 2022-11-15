Медведев: после «беззаконного» решения ООН в Украине потушили свет

Дмитрий Медведев раскритиковал резолюцию ООН, которая призывает Россию выплатить репарации Украине.

15 ноября экс-президент России Дмитрий Медведев раскритиковал резолюцию Организации объединённых наций, которая призывает правительство России компенсировать ущерб Украине, нанесённый во время проведения специальной военной операции. По мнению Медведева, данная резолюция является настолько "беззаконным решением, что просто тушите свет".

Дмитрий Медведев отметил, что после новой резолюции уже на следующий день свет действительно потушили в Украине: во вторник российские войска нанесли массированный ракетный удар по украинским территориям, повредив 15 энергетических объектов, что повлекло обесточивание большей части Украины.