МИД Китая: позиция РФ о недопустимости ядерной войны рациональна

Глава китайского МИДа Ван И оценил позицию российских чиновников по возможности применения ядерного вооружения.

Вечером вторника глава Министерства иностранных дел Китая Ван И провёл встречу со своим российским коллегой Сергеем Лавровым на полях саммита "Большой двадцатки" в индонезийском Бали. После переговоров с Лавровым Ван И сообщил, что министр иностранных дел РФ подтвердил готовность Москвы придерживаться позиции о недопустимости применения ядерного оружия.

Ван И отмечает, что транслируемая Москвой позиция по ядерным вооружениям является рациональной и не позволит привести украинский конфликт к дальнейшей эскалации.