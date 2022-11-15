МИД Китая: позиция РФ о недопустимости ядерной войны рациональна
Глава китайского МИДа Ван И оценил позицию российских чиновников по возможности применения ядерного вооружения.
Вечером вторника глава Министерства иностранных дел Китая Ван И провёл встречу со своим российским коллегой Сергеем Лавровым на полях саммита "Большой двадцатки" в индонезийском Бали. После переговоров с Лавровым Ван И сообщил, что министр иностранных дел РФ подтвердил готовность Москвы придерживаться позиции о недопустимости применения ядерного оружия.
Ван И отмечает, что транслируемая Москвой позиция по ядерным вооружениям является рациональной и не позволит привести украинский конфликт к дальнейшей эскалации.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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