Замглавы Офиса Зеленского Тимошенко заявил, что ВС РФ поразили 15 объектов энергетики Украины

Замглавы Офиса Зеленского Кирилл Тимошенко заявил, что ВС РФ поразили 15 объектов критической инфраструктуры Украины.

Во вторник, 15 ноября 2022 года, заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в своём Telegram-канале заявил о том, что в разных регионах страны повреждены 15 объектов украинской энергетической инфраструктуры.

Тимошенко также добавил, что в настоящее время около семи миллионов абонентов по всей территории Украины остались без электроэнергии в результате поражения местных объектов энергетики.