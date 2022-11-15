Офис президента Зеленского: 7 миллионов абонентов по всей Украине остались без света
В Офисе президента Зеленского заявили, что по всей территории Украины около 7 миллионов абонентов остались без электричества.
15 ноября заместитель руководителя Офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко в личном Telegram-канале рассказал о том, что на данный момент около семи миллионов украинцев остались без электроэнергии.
Отмечается, что причиной этому является повреждение пятнадцати объектов энергетической инфраструктуры во многих регионах Украины в результате высокоточных ударов российской армии.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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