Офис президента Зеленского: 7 миллионов абонентов по всей Украине остались без света

В Офисе президента Зеленского заявили, что по всей территории Украины около 7 миллионов абонентов остались без электричества.

15 ноября заместитель руководителя Офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко в личном Telegram-канале рассказал о том, что на данный момент около семи миллионов украинцев остались без электроэнергии.

Отмечается, что причиной этому является повреждение пятнадцати объектов энергетической инфраструктуры во многих регионах Украины в результате высокоточных ударов российской армии.