FoxNews: Байден заболел, отменив все встречи на саммите G20

Телеканал FoxNews утверждает, что Джо Байден заболел и отказался от запланированных встреч на саммите "Большой двадцатки".

15 ноября журналисты канала FoxNews сообщили, что Джозеф Байден принял решение отказаться от запланированных встреч на полях Группы Двадцати в Индонезии, поскольку президент Соединённых Штатов заболел. При этом Байден подчёркивает, что он сдал отрицательный тест на коронавирус.

Репортёр телеканала Fox News уведомляет, что на текущий момент администрация Джо Байдена не сообщает о том, чем болеет американский президент.