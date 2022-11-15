FoxNews: Байден заболел, отменив все встречи на саммите G20
2022-11-15 21:23
Телеканал FoxNews утверждает, что Джо Байден заболел и отказался от запланированных встреч на саммите "Большой двадцатки".
15 ноября журналисты канала FoxNews сообщили, что Джозеф Байден принял решение отказаться от запланированных встреч на полях Группы Двадцати в Индонезии, поскольку президент Соединённых Штатов заболел. При этом Байден подчёркивает, что он сдал отрицательный тест на коронавирус.
Репортёр телеканала Fox News уведомляет, что на текущий момент администрация Джо Байдена не сообщает о том, чем болеет американский президент.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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