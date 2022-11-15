В провинции Гуанчжоу в КНР вспыхнули беспорядки из-за ограничений по коронавирусу

Толпы жителей промышленного мегаполиса Гуанчжоу на юге Китая хотели избежать принудительной блокировки и вышли на столкновения с полицией из-за строгих ограничений по коронавирусу.

В соцсетях расходятся кадры из провинции Гуанчжоу, где протестующие переворачивают полицейскую машину и сносят контрольные барьеры Covid. В настоящее время в районе развернуты группы по борьбе с беспорядками.

Напряженность захлестнула район Хайчжу, в котором действует режим самоизоляции. Этот район населяют в основном временные наемные рабочие. Они жаловались на то, что им не платят, если они не могут прийти на работу, а также на нехватку продовольствия и резкий рост цен, когда они живут под мерами контроля Covid.

В течение нескольких ночей они боролись с одетыми в белое чиновниками по предотвращению Covid, а затем в ночь на понедельник гнев внезапно выплеснулся на улицы Гуанчжоу с массовым актом неповиновения.

На фоне плохих экономических показателей китайская политика нулевого Covid испытывает огромные трудности.