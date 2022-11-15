Две ракеты упали в Польше на границе с Украиной, погибли несколько человек

В Польше на приграничной территории с Украиной упали две ракеты, убив людей.

На территории Польши, граничащей с Украиной, упали две ракеты. При этом погибли двое находившихся рядом мирных граждан страны.

В связи с этим премьер-министр Польши Моравецки созвал срочное заседание совета национальной безопасности страны.

При этом в Министерстве обороны Российской Федерации уже отреагировали на данный инцидент.

В российском оборонном ведомстве назвали заявление провокацией, так как никаких объектов вблизи польской границы не находились под обстрелами.