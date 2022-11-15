Две ракеты упали в Польше на границе с Украиной, погибли несколько человек
2022-11-15 22:54
В Польше на приграничной территории с Украиной упали две ракеты, убив людей.
На территории Польши, граничащей с Украиной, упали две ракеты. При этом погибли двое находившихся рядом мирных граждан страны.
В связи с этим премьер-министр Польши Моравецки созвал срочное заседание совета национальной безопасности страны.
При этом в Министерстве обороны Российской Федерации уже отреагировали на данный инцидент.
В российском оборонном ведомстве назвали заявление провокацией, так как никаких объектов вблизи польской границы не находились под обстрелами.
Опубликовано: Николай Скира