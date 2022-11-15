Минобороны РФ назвало провокацией сообщении о падении российских ракет в Польше

В России назвали провокацией заявления Польши о падении там российских ракет.

Министерство обороны Российской Федерации дало официальный ответ на обвинения в обстреле территории Польши.

В заявлении говорится, что никаких объектов вблизи польско-украинской границы не поражались, поэтому и ракета там упасть не могла.

"Никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы российскими средствами поражения не наносилось", - говорится в сообщении.

Также в российском оборонном ведомстве назвали провокацией заявление польских СМИ о том, что ракеты были выпущены войсками РФ.

"Заявления польских СМИ и официальных лиц о падении "российских" ракет в районе Пшеводув является намеренной провокацией", - также отметили в Минобороны РФ.