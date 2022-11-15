МО РФ: заявления польских СМИ о падении российских ракет в Польше-это провокация

Минобороны России сообщило, что обвинения РФ в обстреле польской территории является провокацией.

Во вторник вечером по сообщениям ТАСС Министерство обороны России сообщило, что заявления польских СМИ и официальных лиц о якобы падении российских ракет в районе населенного пункта Пшеводув является намеренной провокацией в целях эскалации обстановки.

Минобороны заявило, что опубликованные по горячим следам польскими СМИ с места происшествия в населенном пункте Пшеводув обломки не имеют никакого отношения к российским средствам поражения.